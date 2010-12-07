Контент-менеджер для сайта покупательской тематики

Для сайта http://www.minimum-price.ru/ требуется контент-менеджер.

Работы много - нужно править информацию о магазинах, распродажах и пр., добавлять новые материалы.

Нужен отвественный человек, готовый работать много. Я готов за это платить достойно.

Лучше, если вы живете в Москве или МО, и еще лучше, если вы девушка. :) Но самое главное, чтобы был "контакт", в смысле взаимопонимания. Тогда проще сотрудничать.

Хорошо, если есть возможность работать каждый день, в выходные хотя бы по несколько часов, так как нужно будет модерировать материалы, добавляемые пользователями.

В качестве тестового задания нужно будет добавить 3 магазина и 5 распродаж. Вы поймете насколько это вам подходит, а я смогу оценить ваш стиль работы.