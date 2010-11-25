Контент менеджер на постоянной основе

Наполнение сайтов, регистрация в досках, блогах, соцсетях. Новостная страница, форум, зачатки SEO - в общем, что положено. За один сайт оплата две тысячи в месяц, если работа нормально идет, можно оформление в штат с твердым окладом. Оплата понедельно, налом или переводом на счет, обязательна отчетность по регистрации. Сайты в разных регионах, контора в Москве.