Контент менеджер на постоянной основе

Здравствуйте. Для сайта, посвященного флеш играм, требуется человек, имеющий аккаунт(ы) в жж (доп можно также в других подобных системах), ведущий его (или по крайней мере отлично знающий принцип работы с данным сервисом и принятые правила ...
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Наполнение сайтов, регистрация в досках, блогах, соцсетях. Новостная страница, форум, зачатки SEO - в общем, что положено. За один сайт оплата две тысячи в месяц, если работа нормально идет, можно оформление в штат с твердым окладом. Оплата понедельно, налом или переводом на счет, обязательна отчетность по регистрации. Сайты в разных регионах, контора в Москве.
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