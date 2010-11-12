Англоязычный блоггер

Компания Web Kontrol (www.webkontrol.ru) приглашает Специалистов по Защите фильмов от пиратства в интернете Требования: · Обязательность, четкость исполнения требований · ...
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Нужен хороший блоггер, с хорошим знанием родного языка Шекспира.
Задача – писать 3-4 раза в неделю посты в блог на туристическую тематику.
Подробности высылаем электронными почтовыми голубями,
если предварительно получим запрос на такой вот ящик [email protected].
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