Англоязычный блоггер

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Нужен хороший блоггер, с хорошим знанием родного языка Шекспира.

Задача – писать 3-4 раза в неделю посты в блог на туристическую тематику.

Подробности высылаем электронными почтовыми голубями,

если предварительно получим запрос на такой вот ящик [email protected].

13 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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