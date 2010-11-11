Администратор группы ВКонтакте

Группа: Компания Школьник-Студент-Выпускник

Сфера деятельности: Написание студенческих работ

Условия:

- удаленная работа

- график работы: свободный, но обязательно каждый день заглядывать не надолго

Требования:

В идеале, если Вы активный пользователь Контакта. Так будет всем проще.

Обязанности:

- прием новых участников, проверка их на истинность (т.е. не принимать фейки)

- создание опросов, ведение переписки с клиентами, консультирование, отправка на менеджера или наш сайт для заказа работ

- раскрутка группы: приглашение он-лайн участников по критериям вручную, установка контактов с другими группами, добавление в группы-друзья или размещение информации о нашей группе в других группах по договоренности

- выдача предложений по внешнему облику группы, своя оценка

Оплата:

- через сервис weblancer (каждую неделю или в конце мес, по договоренности)

Можем договориться о сумме оклада

+ возможен % от стоимости заказа, если клиент сообщает, что он пришел по группе из Контакта (только если активно приходят клиенты)

Предлагаем сумму оклада в месяц.