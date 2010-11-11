Администратор группы ВКонтакте

Компания Web Kontrol (www.webkontrol.ru) приглашает Специалистов по Защите фильмов от пиратства в интернете Требования: · Обязательность, четкость исполнения требований · ...
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Группа: Компания Школьник-Студент-Выпускник
Сфера деятельности: Написание студенческих работ
Условия:
- удаленная работа
- график работы: свободный, но обязательно каждый день заглядывать не надолго
Требования:
В идеале, если Вы активный пользователь Контакта. Так будет всем проще.
Обязанности:
- прием новых участников, проверка их на истинность (т.е. не принимать фейки)
- создание опросов, ведение переписки с клиентами, консультирование, отправка на менеджера или наш сайт для заказа работ
- раскрутка группы: приглашение он-лайн участников по критериям вручную, установка контактов с другими группами, добавление в группы-друзья или размещение информации о нашей группе в других группах по договоренности
- выдача предложений по внешнему облику группы, своя оценка
Оплата:
- через сервис weblancer (каждую неделю или в конце мес, по договоренности)
Можем договориться о сумме оклада
+ возможен % от стоимости заказа, если клиент сообщает, что он пришел по группе из Контакта (только если активно приходят клиенты)
Предлагаем сумму оклада в месяц.
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