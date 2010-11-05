Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...
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Ищу контент редактора для Интернет – портала ( на русском яз, тематика связана с Германией).
На постоянной основе , удаленно.
Рабочее время : 60 – 80 часов в месяц.
Стоимость 1часа работ = 2 $
Важно:
Наличие Skype/icq обязательно!
Наличие безлимитного скоростного интернета.
Владение русским языком в совершенстве.
Владение немецким языком на очень хорошем уровне.
Базовые навыки публикации текстов в интернете
Обязанности: формирование текстового и визуального наполнения информационного портала‚ регулярное обновление информации‚ работа с внешними и внутренними источниками информации‚ осуществление ее отбора для размещения на портале, адаптация материалов к использованию в Интернет (расстановка ссылок‚ иллюстрирование‚ добавление интерактивных возможностей, работа с видео и т.д.).
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