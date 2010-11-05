Ищу контент редактора для Интернет – портала ( на русском яз, тематика связана с Германией).

На постоянной основе , удаленно.

Рабочее время : 60 – 80 часов в месяц.

Стоимость 1часа работ = 2 $

Важно:

Наличие Skype/icq обязательно!

Наличие безлимитного скоростного интернета.

Владение русским языком в совершенстве.

Владение немецким языком на очень хорошем уровне.

Базовые навыки публикации текстов в интернете

Обязанности: формирование текстового и визуального наполнения информационного портала‚ регулярное обновление информации‚ работа с внешними и внутренними источниками информации‚ осуществление ее отбора для размещения на портале, адаптация материалов к использованию в Интернет (расстановка ссылок‚ иллюстрирование‚ добавление интерактивных возможностей, работа с видео и т.д.).