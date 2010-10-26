Удаленный контент-менеджер

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Для работы с сайтами компании (3 сайта) требуется удаленный контент-менеджер.

Задачи.

1. Внесение информации на сайт.

2. Изменение информации на сайте.

3. Подбор и мелкая обработка картинок.

4. Другие мелкие работы по сайту.

Не требуется!:

1. Писать и переписывать тексты.

2. Находить клиентов.

3. Заниматься раскруткой сайта.

Требования:

1. Начальные знания html.

2. Навыки работы по наполнению сайтов.

3. Навыки работы по в Photoshop.

4. Возможность находиться в сети в рабочее время суток.

5. Проживание на территории Украины.

Оплата.

На карточку Приват банка.

Резюме и пожелания по оплате прошу высылать на почту [email protected]

Без пожеланий по оплате резюме рассматриваться не будут!

13 лет назад
gennadiyslon
Геннадий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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