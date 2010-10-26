Удаленный контент-менеджер

Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало) Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю. Без указания суммы общаться не буду. Всем Доброго времени ...