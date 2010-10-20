Нужен толковый рубрикатор для сайта maxi.by.

Нужен толковый рубрикатор для сайта www.maxi.by.

Основная идея такая: Есть каталог компаний, которые предлагают товары и услуги. И есть товары и услуги относящиеся к определенным компаниям.

Заходя в компании мы можем найти товары, и соответственно попав в товары мы можем найти компании.

Итак нужен рубрикатор для http://www.maxi.by/business и для http://www.maxi.by/goods-services-advertisements/full

С исполнителя стоимость и сроки.