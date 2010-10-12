Контент-менедежр в интернет-магазин Apple-аксес.

Ищу контент-менедежра в интернет-магазин Apple-аксессуаров

Должностные обязанности:

1.Писать хорошие, уникальные описания к нашим товарам и исправлять существующие.

2.Писать рекламные посты на форумах

Обязательно:

1.Грамотный русский язык, умение пользоваться проверкой орфографии.

2.Умение писать качественные описания, "продающие" товар

3.Возможность посвящать работе не меньше 8 часов в день

4.Любовь к тому, что вы делаете. Мне вот нравится писать на тему Apple, а вам?

Желательно:

1.Чтоб вы были не из Москвы и 15000 для вас были достойной месячной зарплатой

2.Любовь к технике Apple и, как следствие, к ее аксессуарам

3.Понимание как нужно и как не нужно писать посты для макинтошников и айфоноводов

Текст "о себе" можно выслать на [email protected]

Оплата — электронными деньгами, 15000 рублей в месяц. Работы много. Удачи!