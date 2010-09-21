Контент-менеджер

Так.

Вобщем что нам нужно, а нужно нам чтобы человек совершал следующие телодвижения:

1. Искал свежие музыкальные треки каждый день по категориям: Electro, Drum, Hard, House, Trance

2. Копировал себе все это на компьютер

3. Накладывал обложку на файлы и ставил наши теги (софт дадим)

4. Заливал все это на сайт через админку WordPress (процесс там максимально упрощен)

Кто это должен быть?

1. Девушка (очень желательно)

2. Возраст от 17 до 23 лет (чтоб в теме)

3. Из Россиянии, Москва (очень желательно)

4. С примерным пониманием работы интернет проектов, SEO (необязат)

Пол и город имеют бизнес значение, так что не надо ничего лишнего думать.

Работа для тех кто любит музыку и любит ходить в клубы, быть в теме вобщем.

Сколько стоит?

Стоить все это будет 3 рубля за трек и не больше. До этого работали люди по этой цене. Чтоб не было вопросов сразу отвечу, люди ушли на другие проекты которые приоритетнее.

В дальнейшем возможно будем давать работу над другими проектами,а в перспективе сувениры и пр.

Куда все это?

eleqtro.ru

Куда присылать свои волеизъявления?

eleqtro.ru(at)gmail.com - приоритет 1

отписаться здесь в вакансии - приоритет 2

Асько: 77семь 66 два2 - в последнюю очередь.

Почту я реально читаю, поэтому сразу ломиться в последнюю инстанцию не надо. Что написать в письме?

1. Пол, Возраст, Москва =)

2. Социальный статус (студент,школьник, работник, генеральный директор)

3. Работали ли с WordPress

4. Есть ли представление о SEO.

Вроде все расписал, жду вобщем.