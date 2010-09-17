Всем привет если у вас есть опыт контентщика или публикатора объявлений, эта работа для вас. Приглашаем тех у кого есть опыт и желание работать, основная задача это грамотная ручная публикация объявлений на доски, базы досок нет, ...
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Для наших проектов требуется контент менеджер.
Чем необходимо будет заниматься:
– Подбор, обработка картинок и текстов для интернет-магазина
– Верстка новых позиций по готовым хтмл шаблонам
– Коррективы хтмл сайтов по тех заданию
Требуемые умения:
- Интернет на 5+
– Фотошоп (базовый)
– хтмл, цсс (базовый)
– работать с хостингом по фтп
– работать не спеша, без ошибок и аккуратно
Оплата сдельная.
Желательно, если человек будет из Москвы.
Сейчас работы много - человек нужен на фул тайм
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