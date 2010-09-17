Требуется контент менеджер

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Для наших проектов требуется контент менеджер.

Чем необходимо будет заниматься:

– Подбор, обработка картинок и текстов для интернет-магазина

– Верстка новых позиций по готовым хтмл шаблонам

– Коррективы хтмл сайтов по тех заданию

Требуемые умения:

- Интернет на 5+

– Фотошоп (базовый)

– хтмл, цсс (базовый)

– работать с хостингом по фтп

– работать не спеша, без ошибок и аккуратно

Оплата сдельная.

Желательно, если человек будет из Москвы.

Сейчас работы много - человек нужен на фул тайм

13 лет назад
wallstreet
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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