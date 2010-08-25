В команду требуются контент менеджеры и рерайтеры

Здравствуйте! На постоянную работу ищем контент-менеджера. График работы свободный и удаленный - в любое время суток 2 раза в неделю. Требования к кандидатам: грамотность! (знание русского и украинского языков), ответственность, внимательность, аккуратность, приветствуется творческий подход и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду требуется серьёзные люди что надо будет делать ?
Да абсолютно всё что связано с информацией на сайте(Добавлять новые материалы, рерайтить сушествующие)
В команде уже есть СЕО оптимизатор, Дизайнер, Верстальшик, Программист - Работая снами вы получите бесценный опыт о заработке денег на сайте.
Мы делаем сайты для людей (СДЛ)
Зарабатываем на бенеропоказах и продажей ссылок на http://forum.searchengines.ru/forumdisplay.php?f=52 и нетолько на сёрче )) если сработаемся возможна ставка, либо при вашем желание процент от новосозданых СДЛ и наполнены вашим контентом, вашими статьями рерайтами и материалами.
Не какой оплаты за 1000 символов (Таких работников пруд пруди найду вагон и тележку)
Оплата за обьём работы(Ранее оговоренный) и только по факту и только через ПРИВАТ24 - Грамадных денег платить не буду возможно долгосрочное сотрудничество сайты делаем круглый год.
Для всех любителей халявы и урвать по больше денег сразу скажу, эта работа не для вас смогу платить по чучуть но долго.
Работа только для людей хорошей грамматикой(Лучше чем моя как минимум), Оплата ПРИВАТ24 либо Наличной по донецкой области.
Первое на что обращу внимание на грамматику, желание работать и адекватность в денежном эквиваленте.
Для самых трудолюбивых 222277803 - стучать можно
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется WEB-мастер для удаленной работы по сайтам. Любого возраста и пола, нахождение в любой части мира, быть адекватным в работе, разбираться в вопросах сайтостроительства и копирайтинга. Обязанности - создание контента, интернет маркетинг, обратная связь с клиентами, связь ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим контент-менеджер на постоянную удаленную работу по наполнению интернет магазина. Работа ежедневная. Суть работы: Мы присылаем Вам позиции товаров, которые необходимо разместить (порядка 50-60 в день), Вы сверяете верность информации с сайтом производителя (соответствие тех характеристик и фото), ...Наполнение сайтов47 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется контент менеджер, для наполнения магазинов на базе virtuemart и prestashop. В заявках указывайте цену за 100 выставленных товаров.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется контент-менеджер для обновления сайтов на Битриксе (удаленная работа). Основные задачи: - верстка/размещение/правка статичного контента на сайтах; - управление рекламными акциями и баннерами; - наполнение баз данных ...Закрыт13 лет назад
Требуеться на постоянную работу или по проектно контент менеджер со знанием html. Обязательно местонахождение в КиевеЗакрыт13 лет назад
- $300
На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер для наполнения контентом большого числа разных сайтов. Задачи будут стоять различные, но в основном – это придумывание различных рубрик, каталогов, разделов на сайтах, их наполнение миксом из копи-паста и ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Постоянная работа (до 5 часов в день) Должностные обязанности: 1. выкладка новых товаров 2. написание описаний к товарам 3. написание статей В будущем возможны повышения до менеджера магазина (соответственно и повышение зп)Закрыт13 лет назад
- $2500
Добрый день. В каждом городе РФ мне требуется сотрудник. Задачи: 1. Телефонные продажи рекламных услуг в интернет; 2. Контент-менеджмент; 3. Холодные продажи; 4. Отчетность График работы совершенно свободный. Желательно, чтобы у вас были развиты такие качества как Коммуникабельность и ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуются контент менеджеры со знанием иностранного языка (на проф уровне желательно, но не обязательно), для работы в кино тематике. Принимаем на должность контент менеджера по следующим языкам: Английский Испанский Французский Немецкий Если вы обладаете базовыми знаниями одного из языков, вы нам ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад