В команду требуются контент менеджеры и рерайтеры

В команду требуется серьёзные люди что надо будет делать ?

Да абсолютно всё что связано с информацией на сайте(Добавлять новые материалы, рерайтить сушествующие)

В команде уже есть СЕО оптимизатор, Дизайнер, Верстальшик, Программист - Работая снами вы получите бесценный опыт о заработке денег на сайте.

Мы делаем сайты для людей (СДЛ)

Зарабатываем на бенеропоказах и продажей ссылок на http://forum.searchengines.ru/forumdisplay.php?f=52 и нетолько на сёрче )) если сработаемся возможна ставка, либо при вашем желание процент от новосозданых СДЛ и наполнены вашим контентом, вашими статьями рерайтами и материалами.

Не какой оплаты за 1000 символов (Таких работников пруд пруди найду вагон и тележку)

Оплата за обьём работы(Ранее оговоренный) и только по факту и только через ПРИВАТ24 - Грамадных денег платить не буду возможно долгосрочное сотрудничество сайты делаем круглый год.

Для всех любителей халявы и урвать по больше денег сразу скажу, эта работа не для вас смогу платить по чучуть но долго.

Работа только для людей хорошей грамматикой(Лучше чем моя как минимум), Оплата ПРИВАТ24 либо Наличной по донецкой области.

Первое на что обращу внимание на грамматику, желание работать и адекватность в денежном эквиваленте.

Для самых трудолюбивых 222277803 - стучать можно