Контент-менеджер на постоянную работу

Трубется: -наполнение группы сайтов контентом -редактирование -добавление новостей -распознавание текстов из pdf и djvu и добавление на страницы сайтов -первичная настройка сайта под СЕО(теги, титлы, содержание), сео настройка текстов Оплата: по договоренности Работа по договору с плановым выполнением объемов работ. Объем ...
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На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер для наполнения контентом большого числа разных сайтов. Задачи будут стоять различные, но в основном – это придумывание различных рубрик, каталогов, разделов на сайтах, их наполнение миксом из копи-паста и легкого копирайта.
Работать нужно будет с движком Joomla. Знание желательно, но не обязательно – всё равно будет проводиться обучение.
Оплата по началу сдельная, в дальнейшем возможна фиксированная ставка в районе 10000-12000 рублей в месяц при качественной и быстрой работе (наполнение ~30-40 сайтов за месяц).
Сдельная оплата предполагает оплату в 2 рубля за 1 контентную позицию. Под контентой позицией понимается:
* комментарий к материалу
* сообщение на форуме
* тема на форуме
* запись в гостевой книге
* позиция в каталоге
* позиция в фотогалерее
* позиция в каталоге файлов
* и прочий подобный контент
Таким образом, наполнив 1 сайт на 100 позиций контента оплата составит 200 рублей.
С какими компонентами предстоит работать:
* компонент форума (придумывание названия форума, разделов, копи-паст топиков и постов или придумывание их)
* компонент фотогалереи (придумывание категорий фотогалереи, названия фотогалереи)
* компонент комментариев к материалам сайта (придумывание комментариев)
* компонент гостевой книги (придумывание постов или копи-паст)
* компонент каталога (придумывание названия каталога, рубрик, структуры, копи-паст позиций)
* компонент файлового архива (придумывание названия каталога, рубрик, структуры, копи-паст позиций)
Помимо непосредственно наполнения требуется придумывание разделов, рубрик, подходящих по тематике к сайту.
Требование к кандидатам:
- Умение структурировать информацию, классифицировать контент
- Отличное знание русского языка
- Аккуратность, грамотность
- Хорошая фантазия, умение быстро придумывать разделы, заголовки и структурировать информацию
- Регулярное нахождение в сети
- ICQ, Skype
- Нацеленность на долгосрочное стабильное сотрудничество
Всем обратившимся просьба писать:
- Сколько времени будете готовы уделять данной работе (если меньше 5 часов в сутки - можно не писать)
- Как часто находитесь в сети
- Опыт подобной работы
- Знание Joomla
Контакт:
- fatseo [at] gmail.com
- ICQ 391-138-014
- Skype stephano480
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