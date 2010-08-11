Контент-менеджер на постоянную работу

На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер для наполнения контентом большого числа разных сайтов. Задачи будут стоять различные, но в основном – это придумывание различных рубрик, каталогов, разделов на сайтах, их наполнение миксом из копи-паста и легкого копирайта.

Работать нужно будет с движком Joomla. Знание желательно, но не обязательно – всё равно будет проводиться обучение.

Оплата по началу сдельная, в дальнейшем возможна фиксированная ставка в районе 10000-12000 рублей в месяц при качественной и быстрой работе (наполнение ~30-40 сайтов за месяц).

Сдельная оплата предполагает оплату в 2 рубля за 1 контентную позицию. Под контентой позицией понимается:

* комментарий к материалу

* сообщение на форуме

* тема на форуме

* запись в гостевой книге

* позиция в каталоге

* позиция в фотогалерее

* позиция в каталоге файлов

* и прочий подобный контент

Таким образом, наполнив 1 сайт на 100 позиций контента оплата составит 200 рублей.

С какими компонентами предстоит работать:

* компонент форума (придумывание названия форума, разделов, копи-паст топиков и постов или придумывание их)

* компонент фотогалереи (придумывание категорий фотогалереи, названия фотогалереи)

* компонент комментариев к материалам сайта (придумывание комментариев)

* компонент гостевой книги (придумывание постов или копи-паст)

* компонент каталога (придумывание названия каталога, рубрик, структуры, копи-паст позиций)

* компонент файлового архива (придумывание названия каталога, рубрик, структуры, копи-паст позиций)

Помимо непосредственно наполнения требуется придумывание разделов, рубрик, подходящих по тематике к сайту.

Требование к кандидатам:

- Умение структурировать информацию, классифицировать контент

- Отличное знание русского языка

- Аккуратность, грамотность

- Хорошая фантазия, умение быстро придумывать разделы, заголовки и структурировать информацию

- Регулярное нахождение в сети

- ICQ, Skype

- Нацеленность на долгосрочное стабильное сотрудничество

Всем обратившимся просьба писать:

- Сколько времени будете готовы уделять данной работе (если меньше 5 часов в сутки - можно не писать)

- Как часто находитесь в сети

- Опыт подобной работы

- Знание Joomla

Контакт:

- fatseo [at] gmail.com

- ICQ 391-138-014

- Skype stephano480