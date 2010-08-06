Требуются 2 редактора, копирайтера блога

Наполнение сайтовЗакрыт33 заявки572 просмотра
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Для блога посвящённого эфирным маслам (сателита интернет-магазина) требуются 2 редактора, копирайтера для наполнения блога тематическим контентом. Очень хорошо если вы сами пользуетесть эфирными маслами и увлечены этим прекрасным и полезным занятием.

Оплата за работу 1 раз в месяц, по результатам работы, (от 50$) в среднем около 10 новых статей по 3000 знаков каждая, за месяц. Контент должен быть уникальным, либо переработанным, чтобы со стороны поисковиков выглядел уникальным.

По мере развития ресурса оплата будет расти.

Ждём ваших предложений .

Сайт http://aromamasla.com/

13 лет назад
flyerscool
Сергей 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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