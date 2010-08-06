Требуются 2 редактора, копирайтера блога

Трубется: -наполнение группы сайтов контентом -редактирование -добавление новостей -распознавание текстов из pdf и djvu и добавление на страницы сайтов -первичная настройка сайта под СЕО(теги, титлы, содержание), сео настройка текстов Оплата: по договоренности Работа по договору с плановым выполнением объемов работ. Объем ...
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Для блога посвящённого эфирным маслам (сателита интернет-магазина) требуются 2 редактора, копирайтера для наполнения блога тематическим контентом. Очень хорошо если вы сами пользуетесть эфирными маслами и увлечены этим прекрасным и полезным занятием.
Оплата за работу 1 раз в месяц, по результатам работы, (от 50$) в среднем около 10 новых статей по 3000 знаков каждая, за месяц. Контент должен быть уникальным, либо переработанным, чтобы со стороны поисковиков выглядел уникальным.
По мере развития ресурса оплата будет расти.
Ждём ваших предложений .
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