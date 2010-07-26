От вас требуется размещать новости в количестве 45 штук в день. Простой копипаст. Оклад 1000 рублей в месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер для наполнения сайтов основаных на Joomla 1.5
Весь контент на АНГЛИЙСКОМ языке.
Работодатель американский. Оплата договорная.
Все вопросы и предложения исключительно на английском языке направлять на ICQ:
480997895 – Dangelo Christopher (Liquid Reflections)
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