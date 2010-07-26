Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка374 просмотра
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Требуется контент-менеджер для наполнения сайтов основаных на Joomla 1.5

Весь контент на АНГЛИЙСКОМ языке.

Работодатель американский. Оплата договорная.

Все вопросы и предложения исключительно на английском языке направлять на ICQ:

480997895 – Dangelo Christopher (Liquid Reflections)

13 лет назад
ilyk
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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