Контент-менеджер на сервисный сайт

Нужна Постоянная контентая поддержка сайта на битриксе. Нужен человек который на постоянной основе будет поддерживать сайт который стоит на битриксе. Только контентная поддержка. Требования: оперативно вносить в тот же день полученную от заказчика информацию,желателен опыт работы с ...