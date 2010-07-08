Требуется контент-менеджер на постоянную работу

Нужна Постоянная контентая поддержка сайта на битриксе.

Нужен человек который на постоянной основе будет поддерживать сайт который стоит на битриксе.

Только контентная поддержка.

Требования: оперативно вносить в тот же день полученную от заказчика информацию,желателен опыт работы с битриксом.

От Вас жду предложений по стоимости в месяц за такую поддержку.

Понимаю что зависит стоимость от кол-ва информации которую будет заказчик размещать, вот таких предложений и жду от вас. (к примеру 30 страниц ворд стоит столько то у.е. в месяц).

Приоритет стоимости и качеству !