Требуется контент-менеджер на постоянную работу

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Нужна Постоянная контентая поддержка сайта на битриксе.

Нужен человек который на постоянной основе будет поддерживать сайт который стоит на битриксе.

Только контентная поддержка.

Требования: оперативно вносить в тот же день полученную от заказчика информацию,желателен опыт работы с битриксом.

От Вас жду предложений по стоимости в месяц за такую поддержку.

Понимаю что зависит стоимость от кол-ва информации которую будет заказчик размещать, вот таких предложений и жду от вас. (к примеру 30 страниц ворд стоит столько то у.е. в месяц).

Приоритет стоимости и качеству !

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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