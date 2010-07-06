Ищется модератор на строительный форум

Добрый день. Нам нужен контент-менеджер на удалённую работу. Важно, чтобы вы знали своё дело и имели портфолио, на основе которого и будет сделан выбор. Так же вы должны уметь пользоваться бб-кодами и знать некоторые html-теги (p, a, ...