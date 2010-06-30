Требуются контент-менеджеры

В интернет-магазину требуется менеджер-контенщик. Обязанности: - обработка заказов - общение с клиентом - Создание карточки товара - вбивание характеристик - обработка фотографий товара - работа с описаниями на англ и руском - английский - копипас - русский - перевод Требования к кандидату: Опы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности: заполнение портала www.elhobo.ru, посвященного туризму и путешествиям, информацией и фотографиями. Ваша задача создать новый аккаунт и в разделе "Обзоры стран и городов" выбрать город, который еще не заполнен и оставить информацию по всем 20 пунктам + 3 из раздела места на выбор. На 1 зарегистрированный аккаунт можно заполнять до 5 городов.
Оплата: за один заполненный город 0,40 $.
Также вы можете добавлять фотографии и оставлять комментарии, заполнять места (отели, рестораны) до 200 наименований от одного аккаунта на один город. Ограничений по созданию аккаунтов нет.
Тариф $
Город 0,4
Комментарий 0,01
Место 0,05
Поездка 0,2
Фото 0,02
После заполнения разделов, пришлите отчет в следующем виде: имя аккуанта (ссылка на него) и города которые вы заполнили .
Оплата производиться через WebMoney (WMZ, WMR) и yandex.деньги, эквивалент 1$=30 руб.
Если вы готовы с нами работать, обращайтесь:
ICQ: 609576011
Skype: support.elhobo
Email: [email protected]
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