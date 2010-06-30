Требуются контент-менеджеры

Обязанности: заполнение портала www.elhobo.ru, посвященного туризму и путешествиям, информацией и фотографиями. Ваша задача создать новый аккаунт и в разделе "Обзоры стран и городов" выбрать город, который еще не заполнен и оставить информацию по всем 20 пунктам + 3 из раздела места на выбор. На 1 зарегистрированный аккаунт можно заполнять до 5 городов.

Оплата: за один заполненный город 0,40 $.

Также вы можете добавлять фотографии и оставлять комментарии, заполнять места (отели, рестораны) до 200 наименований от одного аккаунта на один город. Ограничений по созданию аккаунтов нет.

Тариф $

Город 0,4

Комментарий 0,01

Место 0,05

Поездка 0,2

Фото 0,02

После заполнения разделов, пришлите отчет в следующем виде: имя аккуанта (ссылка на него) и города которые вы заполнили .

Оплата производиться через WebMoney (WMZ, WMR) и yandex.деньги, эквивалент 1$=30 руб.

Если вы готовы с нами работать, обращайтесь:

ICQ: 609576011

Skype: support.elhobo

Email: [email protected]