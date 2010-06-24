Приглашаю к сотрудничеству авторов, разбирающихся в строительстве загородного дома.

Тематика:

1. Каркасные дома

2. Дома по СИП технологии

Приветствуется грамотная речь, быстрота, качественность исполнения, инициативность. Владение русским литературным и техническим языком и обязательно.

От желающих сотрудничать с нами, мы ждем резюме, несколько примеров ваших статей по тематике, если такие имеется и новый материал. Если готовой актуальной статьи у вас нет, то мы готовы обсудить с вами тему для нового материала.

Размер гонорара зависит от качества и объема присланного для публикации материала,

также присылайте свои предложения по поводу сотрудничества на электронный адрес: [email protected]