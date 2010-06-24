В интернет-магазину требуется менеджер-контенщик. Обязанности: - обработка заказов - общение с клиентом - Создание карточки товара - вбивание характеристик - обработка фотографий товара - работа с описаниями на англ и руском - английский - копипас - русский - перевод Требования к кандидату: Опы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю к сотрудничеству авторов, разбирающихся в строительстве загородного дома.
Тематика:
1. Каркасные дома
2. Дома по СИП технологии
Приветствуется грамотная речь, быстрота, качественность исполнения, инициативность. Владение русским литературным и техническим языком и обязательно.
От желающих сотрудничать с нами, мы ждем резюме, несколько примеров ваших статей по тематике, если такие имеется и новый материал. Если готовой актуальной статьи у вас нет, то мы готовы обсудить с вами тему для нового материала.
Размер гонорара зависит от качества и объема присланного для публикации материала,
также присылайте свои предложения по поводу сотрудничества на электронный адрес: [email protected]
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