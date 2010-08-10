Контент-менеджер для сайта фильмов

Требуется редактор-переводчик на спортивный портал, в раздел, посвященный яхтингу, яхтам. У вас должен быть опыт работы редактором на сайте! Мы никого не обучаем! Вы должны уметь пользоваться google,yandex,excel,word (хотя бы). Требуется: 1. В день 2-3 ...