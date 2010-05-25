Нужны помощники (контент, рерайт)

Работа на биржах ссылок и статей (Liex, Miralinks, Seozavr, etc). Просмотр, модерация и размещение в ручную ссылок и статей на статичные (html) и сайты с CMS (Joomla, DLE, Danneo, etc). Оплата 10% от суммы размещенных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы в разных системах управления сайтами.
Опыт приветствуется, но не является обязательным условием.
Оперативность, ежедневная работа и присутствие в сети.
Работа оплачивается через Вебмани.
Помощники нужны только женского пола.
Для уточнения и с вопросами - в личку.
В предложении указывайте, в каких админках работали и Ваши цены.
Также нужны рерайтеры - тоже только с указанием Ваших минимальных цен.
АПД: указание оклада в месяц мне совершенно ни о чем не говорит. Пишите, пожалуйста, сдельные расценки.
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