Нужны помощники (контент, рерайт)

Для работы в разных системах управления сайтами.

Опыт приветствуется, но не является обязательным условием.

Оперативность, ежедневная работа и присутствие в сети.

Работа оплачивается через Вебмани.

Помощники нужны только женского пола.

Для уточнения и с вопросами - в личку.

В предложении указывайте, в каких админках работали и Ваши цены.

Также нужны рерайтеры - тоже только с указанием Ваших минимальных цен.

АПД: указание оклада в месяц мне совершенно ни о чем не говорит. Пишите, пожалуйста, сдельные расценки.