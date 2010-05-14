Требуются публикаторы новостей на сайт csru.ru

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок332 просмотра
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Требуются срочно публикаторы новостей на сайт ксру.ру

Основная задача заключается в копировании контекста и публикацией его на сайте.

Скопировать архив. Разархивировать, засунуть внутрь ссылку. Заархивировать.

Разместить на сайте. Описание - 1, 2 строки.

Полная информация по оплате здесь.

http://rushserver.ru/forum/index.php?showtopic=142

14 лет назад
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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