Копирайтер

Наполнение сайтовЗавершен43 заявки782 просмотра
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Требуется человек для написания статей, сео-текстов, новостей и т.д.

Предложение оставляйте в проект: ваша цена, ссылки на портфолио.

14 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$200
Настя, спасибо большое! Все было сделано без задержек. Написала хорошие тексты. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Я довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ, моментальная оплата, человек точно знает, что ему нужно. Всем рекомендую!
xatiora
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$300
Женя прекрасно справилась с заданием. Все в оговоренные сроки и в полном объеме. Кроме того, приятна в общении и с чувством юмора. ;) Думаю, будем сотрудничать дальше.
Компетентный, внимательный и вежливый заказчик. Четкое ТЗ, нормальные требования, своевременная оплата. С Валерием приятно работать и общаться.
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