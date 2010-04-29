Ищется контент менеджер

Наполнение сайтовЗавершен30 заявок671 просмотр
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Ищется челвовек который бы мог постоянно наполнять мои сайты контентом (2 доллара за 1т. знаков).

В объязаности человека поиск подходящих копирайтеров, проверка текста на ошибки и уникальность. Добавление статей картинками.

И закачка статей на сайт. Движок wordpress.

Обработка в день минимум 5 текстов

Пишите цену за эту работу.

14 лет назад
KTIF
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
$120
Все быстро и четко!! Доволен работой с Александром
Хорошо поработали :) Задания интересные, оплата своевременная и вполне достойная. Отличный заказчик.
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