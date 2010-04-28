Контент-менеджер

Требования: наполнение контентом - сайты фото галерей добавление фото, по 300 фото на сайт. 200руб./сайт. при выполненом задании стучите в аську 6ДВА9-817-516
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются контент-менеджеры, для поиска информации по определенной тематике на русскоязычных автофорумах/клубах (список очень внушительный).
Оплата производится из расчета *1-2р./1линк на тему содержащую требуемый материал.
* - градация по оплате зависит от качества найденного материала
Оплата только через Я.деньги.
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