Контент - менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок663 просмотра
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Требования:

наполнение контентом - сайты фото галерей

добавление фото, по 300 фото на сайт.

200руб./сайт. при выполненом задании

стучите в аську 6ДВА9-817-516

13 лет назад
walejo
Юрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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