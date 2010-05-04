Требуется контент менеджер

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Нужен контент менеджер, тематика велоспорт

Требования:

1 Знание CMS joomla

2 Общение по ICQ или Skype

14 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$50
Наташа все отлично сделала, быстро разобралась в задании, все время находится на связи
Интересный проект и хороший заказчик: задание, оплата, переписка вызвали только позитив. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Всем рекомендую.
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