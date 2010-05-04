Требуется контент-менеджер

Требования: наполнение контентом - сайты фото галерей добавление фото, по 300 фото на сайт. 200руб./сайт. при выполненом задании стучите в аську 6ДВА9-817-516
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Нужен контент менеджер, тематика велоспорт
Требования:
1 Знание CMS joomla
2 Общение по ICQ или Skype
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