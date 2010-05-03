Нужен контент-менеджер на юмористический проект

Задач много. Я четко объясняю что и как нужно сделать, обговариваем сроки и цену и приступаем к работе. Каждая из задач будет согласовываться и оплачиваться отдельно.

Например подборка анекдотов про вовочку или подборка анекдотов про поручика ржевского. Я объясню каким образом нужно формировать название подборки (цель - привлечь поисковый трафик). Работа удаленно. Можно без опыта работы.

Плюс работа по ведению переговоров с другими сайтами об обмене ссылками. И впоследствии обмене трафиком. То есть под моим руководством получите опыт сео.

Пишите, жду.

P.S. Приветствуется опыт игр в квн и наличие чувства юмора.