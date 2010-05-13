Доброго времени суток.

Нужен срочно копипастер! Желательно начинающий, т.к. работа дешего оплачиваемая и ОЧЕНЬ элементарная

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Оплата в ВМЗ