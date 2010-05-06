Контент-менеджер на развлекательный сайт (WAP)

От исполнителя требуется отбор (поиск) и подготовка развлекательных материалов по следующим направлениям:

1) анекдоты и смешные истории

ориентировка: http://anekdot.ru/

2) интересные статьи на темы: психология, наука, красота и здоровье, хай-тек

ориентировка: http://point.ru/news/coffeebreak/

3) контент для мобильного:

- картинки: формат JPEG, размеры в основном нужны 640x900 и 1620x900 (специфику объясню после), тематика: люди, графика, природа, интересы, развлечения, техника, праздники

- мелодии и рингтоны: формат MP3, 64kbps, длина рингтонов - 45 сек., источник: текущая ротация на популярных радио + поиск под заказ

- видеоклипы: форматы 3GP и MP4, размеры: 176x144 и 320x240, тематика: сюжеты из скетч-шоу (6 Кадров, Даешь молодежь), приколы, музыкальные клипы

Опыт работы приветствуется :)

В комментариях указывайте свою ставку на определенный объем работ и затраты времени, желательно по каждому направлению.