Контент-менеджер на развлекательный сайт (WAP)

Требования: наполнение контентом - сайты фото галерей добавление фото, по 300 фото на сайт. 200руб./сайт. при выполненом задании стучите в аську 6ДВА9-817-516
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От исполнителя требуется отбор (поиск) и подготовка развлекательных материалов по следующим направлениям:
1) анекдоты и смешные истории
ориентировка: http://anekdot.ru/
2) интересные статьи на темы: психология, наука, красота и здоровье, хай-тек
ориентировка: http://point.ru/news/coffeebreak/
3) контент для мобильного:
- картинки: формат JPEG, размеры в основном нужны 640x900 и 1620x900 (специфику объясню после), тематика: люди, графика, природа, интересы, развлечения, техника, праздники
- мелодии и рингтоны: формат MP3, 64kbps, длина рингтонов - 45 сек., источник: текущая ротация на популярных радио + поиск под заказ
- видеоклипы: форматы 3GP и MP4, размеры: 176x144 и 320x240, тематика: сюжеты из скетч-шоу (6 Кадров, Даешь молодежь), приколы, музыкальные клипы
Опыт работы приветствуется :)
В комментариях указывайте свою ставку на определенный объем работ и затраты времени, желательно по каждому направлению.
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