Контент-менеджер на развлекательный сайт (WAP)

Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок575 просмотров
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От исполнителя требуется отбор (поиск) и подготовка развлекательных материалов по следующим направлениям:

1) анекдоты и смешные истории

ориентировка: http://anekdot.ru/

2) интересные статьи на темы: психология, наука, красота и здоровье, хай-тек

ориентировка: http://point.ru/news/coffeebreak/

3) контент для мобильного:

- картинки: формат JPEG, размеры в основном нужны 640x900 и 1620x900 (специфику объясню после), тематика: люди, графика, природа, интересы, развлечения, техника, праздники

- мелодии и рингтоны: формат MP3, 64kbps, длина рингтонов - 45 сек., источник: текущая ротация на популярных радио + поиск под заказ

- видеоклипы: форматы 3GP и MP4, размеры: 176x144 и 320x240, тематика: сюжеты из скетч-шоу (6 Кадров, Даешь молодежь), приколы, музыкальные клипы

Опыт работы приветствуется :)

В комментариях указывайте свою ставку на определенный объем работ и затраты времени, желательно по каждому направлению.

14 лет назад
alsha
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Marishann
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$200
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