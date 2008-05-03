Cyrpheus

Денис Cyrpheus

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Вёрстка на любые скрипты. Блочная или табличная.

Гарантия качества и ответственности при выполнении проекта.

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Разработка индивидуального дизайн и шаблона для hyip.

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Для связи:

e-mail: [email protected]

телефон сотовый : (предоставлю после общения с заказчиком)

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Знаю*

Html - профессионально

СSS - профессионально

php - средне

JavaScript - средне.

Flash (анимация, эфекты) - профессионально

Flash (actionscript) - средне

Photoshop - профессионально

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Знаю CMS:

DLE (c 3 линейки так что знаю как мать ребёнка); Joomla; ShopScript; PHPNuke; Slaed; Mambo; xCommerce; IPB; vBuletine; Umi.cms; Bitrix; ShopCMS; и многое другое.

Работал с DSshop - могу интегрировать и делать дизайны под него.

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Особенно профессионально знаю такие CMS:

---] DLE - наизусть, включая и само ядро.

---] Форумы IPB и vBuletin - натягиваю скины часто и профессионально, с вытекающими порталами, блогами, галереями.

---] сайты на Smarty - Shop-Script, ShopCMS и Kobi.

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В портфеле не выкладываю все свёрстаные сайты - так как не имеет смысла - будут более 3000 страниц разных CMS

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Подмечу!!!

Аттестован в системе WebMoney (не АКТИВИРОВАН а АТТЕСТОВАН), что полностью гарантирует честность в работе с деньгами, то есть если я берусь за поект то я его заканчиваю, и никаких киданий с моей стороны я не смогу сделать, благодоря тому что у вас хотя бы будут уже мои данные.

PHPJavascriptHTMLJoomla
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Отзывы заказчиков
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Верстка шаблона в DLE
Работал с Денисом. Отлично выполнил свою работу. Сделал все в указанные ими сроки. Проффесионально подошел к делу. Человек достаточно приятен в общении. Все понимает с полу слова. Если видит ошибку, не ленится и исправляет. Будем работать с ним и в дальнейшем. И остальным я также рекомендую его в качестве отличного верстальщика.
Приятно было иметь с таким заказчиком. Всё точно и качественно объяснили. Побольше бы таких людей, знающих то, что им нужно.
Ответный отзыв
arturexp
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$29
10 баллов
15 лет назад
Верстка PSD макета для DLE 7.5
Сделал качественную верстку под DLE, в общении приятен. Сделал все что нужно было, даже больше. Будем чаще обращаться! Советую!
Бы приятно иметь дело с таким заказчиком. Всё точно расписал, что к чему. По смете всё вышло как и полагалось. Буду рад в дальнейшем с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
zzll
Илья 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Подгонка гостевой книги под дизайн сайта
Задание сделано быстро. Качественная работа. Рекомендую!
Замечательный заказчик, побольше бы таких. В точности распределил поставленные задачи. Советую в дальнейшем с ним работать.
Ответный отзыв
TheFreelancer
Дмитрий 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Верстка готового HTML шаблона под движок DLE 6.5
В указанные сроки выполнил все, что было указано в описании проекта, при этом сделал качественно. Буду обращаться еще, при необходимости. Большое спасибо за верстку!
Был рад сотрудничать с даным человеком. Знает что хочет и за какие деньги. С удовольствием поработал бы на него в дальнейшем.
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jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Сверстать страницу
Выполнено быстро и качественно
Было приятно работать. Человек знает что хочет. И всё объясняет если появляются вопросы по ходу дела.
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