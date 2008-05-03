Вёрстка на любые скрипты. Блочная или табличная.
Гарантия качества и ответственности при выполнении проекта.
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Разработка индивидуального дизайн и шаблона для hyip.
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Для связи:
e-mail: [email protected]
телефон сотовый : (предоставлю после общения с заказчиком)
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Знаю*
Html - профессионально
СSS - профессионально
php - средне
JavaScript - средне.
Flash (анимация, эфекты) - профессионально
Flash (actionscript) - средне
Photoshop - профессионально
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Знаю CMS:
DLE (c 3 линейки так что знаю как мать ребёнка); Joomla; ShopScript; PHPNuke; Slaed; Mambo; xCommerce; IPB; vBuletine; Umi.cms; Bitrix; ShopCMS; и многое другое.
Работал с DSshop - могу интегрировать и делать дизайны под него.
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Особенно профессионально знаю такие CMS:
---] DLE - наизусть, включая и само ядро.
---] Форумы IPB и vBuletin - натягиваю скины часто и профессионально, с вытекающими порталами, блогами, галереями.
---] сайты на Smarty - Shop-Script, ShopCMS и Kobi.
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В портфеле не выкладываю все свёрстаные сайты - так как не имеет смысла - будут более 3000 страниц разных CMS
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Подмечу!!!
Аттестован в системе WebMoney (не АКТИВИРОВАН а АТТЕСТОВАН), что полностью гарантирует честность в работе с деньгами, то есть если я берусь за поект то я его заканчиваю, и никаких киданий с моей стороны я не смогу сделать, благодоря тому что у вас хотя бы будут уже мои данные.
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