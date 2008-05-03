Вёрстка на любые скрипты. Блочная или табличная.

Гарантия качества и ответственности при выполнении проекта.

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Разработка индивидуального дизайн и шаблона для hyip.

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Для связи:

e-mail: [email protected]

телефон сотовый : (предоставлю после общения с заказчиком)

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Знаю*

Html - профессионально

СSS - профессионально

php - средне

JavaScript - средне.

Flash (анимация, эфекты) - профессионально

Flash (actionscript) - средне

Photoshop - профессионально

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Знаю CMS:

DLE (c 3 линейки так что знаю как мать ребёнка); Joomla; ShopScript; PHPNuke; Slaed; Mambo; xCommerce; IPB; vBuletine; Umi.cms; Bitrix; ShopCMS; и многое другое.

Работал с DSshop - могу интегрировать и делать дизайны под него.

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Особенно профессионально знаю такие CMS:

---] DLE - наизусть, включая и само ядро.

---] Форумы IPB и vBuletin - натягиваю скины часто и профессионально, с вытекающими порталами, блогами, галереями.

---] сайты на Smarty - Shop-Script, ShopCMS и Kobi.

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В портфеле не выкладываю все свёрстаные сайты - так как не имеет смысла - будут более 3000 страниц разных CMS

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Подмечу!!!

Аттестован в системе WebMoney (не АКТИВИРОВАН а АТТЕСТОВАН), что полностью гарантирует честность в работе с деньгами, то есть если я берусь за поект то я его заканчиваю, и никаких киданий с моей стороны я не смогу сделать, благодоря тому что у вас хотя бы будут уже мои данные.