bvv2001

Вадим Базилевич bvv2001

 
56 летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Профессиональный опыт

Максимальное количество обслуживаемых выделенных серверов в одно лицо - 150.

Максимальный объем трафика в обслуживаемых проектах - 100 Гб/с.

Установка и настройка операционной системы Linux (дистрибутивы "все равно"), FreeBSD (версии "все равно"). Знание Windows ("забыл потому что не нужно").

Системное администрирование - платформа Linux (дистрибутивы "все равно"), FreeBSD (версии "все равно").

Установка и настройка следующих программ и служб: ("все что заблагорассудится заказчику")

Развертывание ЛЮБЫХ баз данных (Linux, FreeBSD):

Оптимизация чего угодно под требования клиента.

Бета-тестирование чего хотите.

Практический опыт использования ОС linux для решения офисных задач и практически любых видов задач выполняемых с использованием ОС Windows.

Опыт по переводу пользователей с ОС Windows на ОС linux.

Опыт преподавательской деятельности: обучение пользователей навыкам работы с MS Office 2000, OpenOffice 1.x.x -2.x.x., ОС Windos 98-XP, ОС Linux.

Опыт по внедрению дистанционного обучения и тестирования в учебный процесс (система дистанционного обучения Moodle ver. 1.4.x -2.х.x). Установка, настройка и администрирование системы дистанционного обучения Moodle ver. 1.4.x -2.х.x.

Опыт по исправлению ошибок в исходном коде программ под Linux (язык программирования C и C++).

Есть навык HTML-кодинга, написания программ на PHP (ver. 3.x.x-5.x.x).

Есть навыки работы с 3D программами (3DMax, Poser)

Знаком с программами Flash5 Macromedia, Moho (flash-editor), GIMP (image-editor), PhotoShop, SoundForge, CoolEdit, Audacity (sound-editor), Snd(sound-editor), Scribus (программа для подготовки книг к изданию), red-5 (сервер flash-приложений)

Есть опыт и знания необходимые для ремонта электронной, электронно-измерительной, бытовой и высокочастотной электронно-измерительной техники любого вида сложности. Участвовал в организации технической стороны выставок и презентаций. Есть опыт разработки и внедрения технических средств обучения (оснащение учебных аудиторий средствами звукоусиления и видеотрансляции).

Иностранные языки: в процессе установки программ из исходных текстов пришлось осваивать итальянский, французкий, немецкий (уровень – чтение технической документации со словарем), английский (уровень – носители языка понимают).

www.facebook.com/bvv2001

PHPHTMLLinuxFreeBSD
Отзывы заказчиков
ZNTeam
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Тонкая настройка nginx + apache + php5 + mysql
Специалист что надо, ответил на все вопросы, рассказал как лучше и аргументировал главное. После некоторых наших работ над железом вернусь к Вадиму и настроим уже SOFT под мои задачи :))) Рекомендую Всем, кто хочет чтобы их сервера работали стабильно и выполняли поставленные задачи.
Контактный приятный заказчик. Все насущные вопросы обсудили. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Настроить статический кеш сайта
Вадим, очень помог в тяжелой ситуации. мы сами не могли найти причину перегруза сервера, моментально разобрался в проблеме, подсказал, что делать, принял живейшее участие в реализации +1000 балов!)
Отлично поработали, проблему решили очень быстро. Буду рад помочь еще не раз
Ответный отзыв
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Защитить сайт от ddos
Если вы читаете этот отзыв, значит вы заинтересованы в услугах этого Cпециалиста. Да-да, Специалиста с большой буквы. Так как этот человек знает толк в своём деле, и серьёзно берётся за проекты. Распишу о своей проблеме, и о том, как она решалась. На сервер была произведена(на данный момент написания отзыва, атака всё ещё продолжается) ддос атака, в следствии чего забился mysql и далее канал. Искал я разных исполнителей моего проекта, были разные люди, которые полазив по серверу, поставив "что-то" не добились результатов. После дальнейших поисков был найден Вадим. Он всерьёз занялся проектом. Проанализировал атаку, построил план защиты в обход фильтрации траффика(кто знает, тот поймёт, что это дороговато для некоммерческого проекта) вытягивание одним оборудованием. После разбили правильно структуру будущей операционки и установили бекап. Изначально защита вела себя хорошо. Но потом Вадим "поколдовал"(удалённо с бубном над железкой:)), установил отточенные временем фильтры, настроил обучение и что же мы наблюдаем. Сервер ведёт себя отлично при текущем ддосе. Исполнители по ходу рвут волосы, так как они никак не смогли положить железку. Всем, кто столкнётся с ддос атакой, и у кого не будет финансов на фильтрацию траффика - смело обращайтесь к нему. Так же человек заслужил доверие по администрированнию и мониторингу оборудования.
Получил удовольствие от работы с заказчиком. Аболютно адекватный человек, что радует. Буду рад работать еще.
Ответный отзыв
Krapan
Андрей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Пересобрать nginx с ngx_http_realip_module
Лучший специалист с которым мне приходилось работать, всегда ответственный, почти всегда онлайн, готов выполнить любой каприз, цену не ломит, очень рекомендую!
Размялся, прекрасный заказчик с удовольствием поработаю еще
Ответный отзыв
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
$20
10 баллов
12 лет назад
Поддержка сайтов
Вадим - профессионал своего дела. Сотрудничать с ним одно удовольствие. Всегда на связи, делает все быстро и грамотно. Рекомендую.
Всегда приятно работать с адекватным человеком
Ответный отзыв
Системное администрирование
5 отзывов
от $50
от 1 дня
#35