Вадим Базилевич bvv2001bvv2001
Профессиональный опыт
Максимальное количество обслуживаемых выделенных серверов в одно лицо - 150.
Максимальный объем трафика в обслуживаемых проектах - 100 Гб/с.
Установка и настройка операционной системы Linux (дистрибутивы "все равно"), FreeBSD (версии "все равно"). Знание Windows ("забыл потому что не нужно").
Системное администрирование - платформа Linux (дистрибутивы "все равно"), FreeBSD (версии "все равно").
Установка и настройка следующих программ и служб: ("все что заблагорассудится заказчику")
Развертывание ЛЮБЫХ баз данных (Linux, FreeBSD):
Оптимизация чего угодно под требования клиента.
Бета-тестирование чего хотите.
Практический опыт использования ОС linux для решения офисных задач и практически любых видов задач выполняемых с использованием ОС Windows.
Опыт по переводу пользователей с ОС Windows на ОС linux.
Опыт преподавательской деятельности: обучение пользователей навыкам работы с MS Office 2000, OpenOffice 1.x.x -2.x.x., ОС Windos 98-XP, ОС Linux.
Опыт по внедрению дистанционного обучения и тестирования в учебный процесс (система дистанционного обучения Moodle ver. 1.4.x -2.х.x). Установка, настройка и администрирование системы дистанционного обучения Moodle ver. 1.4.x -2.х.x.
Опыт по исправлению ошибок в исходном коде программ под Linux (язык программирования C и C++).
Есть навык HTML-кодинга, написания программ на PHP (ver. 3.x.x-5.x.x).
Есть навыки работы с 3D программами (3DMax, Poser)
Знаком с программами Flash5 Macromedia, Moho (flash-editor), GIMP (image-editor), PhotoShop, SoundForge, CoolEdit, Audacity (sound-editor), Snd(sound-editor), Scribus (программа для подготовки книг к изданию), red-5 (сервер flash-приложений)
Есть опыт и знания необходимые для ремонта электронной, электронно-измерительной, бытовой и высокочастотной электронно-измерительной техники любого вида сложности. Участвовал в организации технической стороны выставок и презентаций. Есть опыт разработки и внедрения технических средств обучения (оснащение учебных аудиторий средствами звукоусиления и видеотрансляции).
Иностранные языки: в процессе установки программ из исходных текстов пришлось осваивать итальянский, французкий, немецкий (уровень – чтение технической документации со словарем), английский (уровень – носители языка понимают).