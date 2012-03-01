Профессиональный опыт

Максимальное количество обслуживаемых выделенных серверов в одно лицо - 150.

Максимальный объем трафика в обслуживаемых проектах - 100 Гб/с.

Установка и настройка операционной системы Linux (дистрибутивы "все равно"), FreeBSD (версии "все равно"). Знание Windows ("забыл потому что не нужно").

Системное администрирование - платформа Linux (дистрибутивы "все равно"), FreeBSD (версии "все равно").

Установка и настройка следующих программ и служб: ("все что заблагорассудится заказчику")

Развертывание ЛЮБЫХ баз данных (Linux, FreeBSD):

Оптимизация чего угодно под требования клиента.

Бета-тестирование чего хотите.

Практический опыт использования ОС linux для решения офисных задач и практически любых видов задач выполняемых с использованием ОС Windows.

Опыт по переводу пользователей с ОС Windows на ОС linux.

Опыт преподавательской деятельности: обучение пользователей навыкам работы с MS Office 2000, OpenOffice 1.x.x -2.x.x., ОС Windos 98-XP, ОС Linux.

Опыт по внедрению дистанционного обучения и тестирования в учебный процесс (система дистанционного обучения Moodle ver. 1.4.x -2.х.x). Установка, настройка и администрирование системы дистанционного обучения Moodle ver. 1.4.x -2.х.x.

Опыт по исправлению ошибок в исходном коде программ под Linux (язык программирования C и C++).

Есть навык HTML-кодинга, написания программ на PHP (ver. 3.x.x-5.x.x).

Есть навыки работы с 3D программами (3DMax, Poser)

Знаком с программами Flash5 Macromedia, Moho (flash-editor), GIMP (image-editor), PhotoShop, SoundForge, CoolEdit, Audacity (sound-editor), Snd(sound-editor), Scribus (программа для подготовки книг к изданию), red-5 (сервер flash-приложений)

Есть опыт и знания необходимые для ремонта электронной, электронно-измерительной, бытовой и высокочастотной электронно-измерительной техники любого вида сложности. Участвовал в организации технической стороны выставок и презентаций. Есть опыт разработки и внедрения технических средств обучения (оснащение учебных аудиторий средствами звукоусиления и видеотрансляции).

Иностранные языки: в процессе установки программ из исходных текстов пришлось осваивать итальянский, французкий, немецкий (уровень – чтение технической документации со словарем), английский (уровень – носители языка понимают).

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