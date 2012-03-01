Пересобрать nginx с ngx_http_realip_module

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок213 просмотров

Пересобрать nginx с ngx_http_realip_module и настроить его в конфиге чтобы скрипты определяли верный ip адрес клиента, а не проксирующего сервера

Nginx
14 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bvv2001
58 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Лучший специалист с которым мне приходилось работать, всегда ответственный, почти всегда онлайн, готов выполнить любой каприз, цену не ломит, очень рекомендую!
Размялся, прекрасный заказчик с удовольствием поработаю еще

Заявки фрилансеров

bvv2001
58 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад