Нужен мониторинг сайтов + оперативное решение проблем при недоступности
SBS 2011 - Настройка Group Policy Management (GPO)
SBS 2011 и Windows XP клиент. Настроить GPO автоматически подцеплять:
1. сетевой диск с сервера
2. принтер
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