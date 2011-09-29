SBS 2011 - Настройка Group Policy Management (GPO)

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SBS 2011 и Windows XP клиент. Настроить GPO автоматически подцеплять:

1. сетевой диск с сервера

2. принтер

14 лет назад
pseurope
41 год
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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