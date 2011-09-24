Необходимо на тонком клиенте настроить работу сканера с помощью ПО Xsane Сканер HP scanerjet 7650 Терминальный сервер Windows 2008 Предоставлю все необходимые конфиги.
Требуется сист. администрирование и защита от ДДОС
Добрый день!
Есть высокопосещаемый веб-проект (партнёрская программа). ПП находится на сервере с характеристиками: Intel Xeon X3440, 16 gb оперативки, 2*1.5tb винты, 100tb трафика, 1гбит дедикейтед канал. Подробности о работе ПП позже.
Сейчас администрированием занимается фрилансер. Однако формат и результат работы не устраивает. Хотелось бы в идеале найти команду специалистов, которые бы могли заниматься администрированием и защитой от ддос аттак, были бы доступны для связи всегда или почти всегда, решали бы проблемы до того, как они станут критичными, и т.д.
Что хотелось бы получить:
- непосредственно адменистрирование сервера (добавление новых сайтов и баз нужно, но крайне редко);
- защита от ДДОС аттак, которые бывают достаточно сильными (на уровне анализатора логов nginx + appach, а так же прокси);
- мониторинг работы сервера 24/7;
- при необходимости сообщать, какие запросы долго исполняються.
Если где-то ошибся в формулировках – прошу прощения.
P.S. Оплата помесячная.
P.P.S. Ищем очень хорошего специалиста/команду специалистов для долгосрочного сотрудничества!
Заявки фрилансеров
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