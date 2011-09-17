Настроить работу сканера на тонком клиенте Win2008

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Необходимо на тонком клиенте настроить работу сканера с помощью ПО Xsane

Сканер HP scanerjet 7650

Терминальный сервер Windows 2008

Предоставлю все необходимые конфиги.

14 лет назад
gol1011
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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