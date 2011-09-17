Пытаюсь установить rpcapd на Openbsd,как положено захожу в нужную папку после чего ввожу команду ./configure на что он мне отвечает permision denied,хотя делаю под рутом.В чем может быть проблема?
Настроить работу сканера на тонком клиенте Win2008
Необходимо на тонком клиенте настроить работу сканера с помощью ПО Xsane
Сканер HP scanerjet 7650
Терминальный сервер Windows 2008
Предоставлю все необходимые конфиги.
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