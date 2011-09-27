Настроить на серваке под виндой апатч и пхп также установить библиотеки ioncube и zendoptimizer
Joomla
Есть проблема: сайт под joomla, гола два назад им занимались...., потом человек пропал... , долго восстанавливали доступы к панели хостера..., сейчас не войти в панель управления СМС, сменили пароли к базе данных, стандартные методы, через phpMyAdmin такое впечатление, что что то удалено в configuration.php, т.е : доступ к базам есть, доступ к панели управления аккаунтом- есть, нужно попасть в панель управления jooomla/
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