Есть проблема: сайт под joomla, гола два назад им занимались...., потом человек пропал... , долго восстанавливали доступы к панели хостера..., сейчас не войти в панель управления СМС, сменили пароли к базе данных, стандартные методы, через phpMyAdmin такое впечатление, что что то удалено в configuration.php, т.е : доступ к базам есть, доступ к панели управления аккаунтом- есть, нужно попасть в панель управления jooomla/