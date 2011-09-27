Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок256 просмотров

Есть проблема: сайт под joomla, гола два назад им занимались...., потом человек пропал... , долго восстанавливали доступы к панели хостера..., сейчас не войти в панель управления СМС, сменили пароли к базе данных, стандартные методы, через phpMyAdmin такое впечатление, что что то удалено в configuration.php, т.е : доступ к базам есть, доступ к панели управления аккаунтом- есть, нужно попасть в панель управления jooomla/

Joomla
14 лет назад
mavspb
63 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Антон оправдал мои ожидания!!! Было несколько желающих... но потом "отвалились"... Антон сделал все быстро и четко! Рекомендую и сам буду обращаться! Если будет необходимость. Да, и еще: сработал без предоплаты!!!! Конечно рисковал...., но я заплатил :-)

Заявки фрилансеров

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад