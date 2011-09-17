OpenBSD

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Пытаюсь установить rpcapd на Openbsd,как положено захожу в нужную папку после чего ввожу команду ./configure

на что он мне отвечает permision denied,хотя делаю под рутом.В чем может быть проблема?

14 лет назад
NavL
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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