При отсутствии нагрузки почти 100% загрузка Mysql

Отличный заказчик, четкая постановка проблемы и задач, которые требуется выполнить При увеличении объема работ, понимает, что это влечет и увеличение стоимости, что всегда приятно Плюс ко всему приятный в общении человек Очень доволен сотрудничеством, надеюсь не в последний раз