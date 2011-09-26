При отсутствии нагрузки почти 100% загрузка Mysql

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок220 просмотров

Сайт стал работать нестабильно.... написал в сапорт keyweb.ru....

Ответ:

При отсутствии нагрузки у Вас почти 100% загрузка Mysql:

2292 mysql 15 -5 145m 49m 5204 S 95 2.5 2:45.80 mysqld

сервер периодически подвисает

Нужда помощь.

MySQL
14 лет назад
TAVTAVTAV
Антонов 
53 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$80
1 день
Приятный в общении + профессиональный подход. Остался доволен.
Отличный заказчик, четкая постановка проблемы и задач, которые требуется выполнить При увеличении объема работ, понимает, что это влечет и увеличение стоимости, что всегда приятно Плюс ко всему приятный в общении человек Очень доволен сотрудничеством, надеюсь не в последний раз

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад