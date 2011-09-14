VTiger CRM

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Требуется настроить CRM систему – vTiger CRM на телефонную платформу Asterisk IP АТС .

Разумный бюджет, готовы обсуждать.

От вас для связи – скайп или мобильный телефон.

Asterisk
14 лет назад
asd789
Виктор 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров