Профессиональное системное администрирование unix/linux. Опыт более 10 лет

Здравствуйте!

Я профессионально занимаюсь администрированием различных серверов на базе платформ unix/linux.

Мой опыт - это более 10 лет работы в качестве системного администратора в крупнейших компаниях России и Европы

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Какие услуги я предоставляю?

- Настройка (deployment) серверов и серверных фабрик любой сложности под любой проект, а так же проектирование инфраструктуры под Ваши задачи

- Создание сложных и не стандартных конфигураций: веб-кластеры, облачные решения, автоматизация & failover

- Обслуживание Ваших серверов в режиме 24/7 с гарантированным временем реакции на проблемы: 15 минут днем, 1 час ночью

- Тех. поддержка на русском и английском любого продукта и любых пользователей, а так же организация современной службы тех. поддержки как с технической, так и с организационной стороны

- Современные решения по безопасности, противостояния распределенным атакам (DDoS, Flood, Bruteforce etc), а так же мониторинг таких атак. Решения в области ISP (Interactive security protection) как на программном, так и на аппаратном уровне

Коротко о моих навыках и умениях:

- Администрирование ОС: ЛЮБЫЕ unix/linux based системы, в том числе не стандартные. Предпочитаю FreeBSD (unix ) и CentOS (linux), однако это - исключительно дело вкуса

- Администрирование сервисов: nginx, apache, php, php-fpm, mysql, postgresql, oracle, samba, ftp/sftp, ircd, named, vnc, mongrel (RoR), redmine и многое другое

- Работа с программно-аппаратными маршрутизаторами: CISCO, 3Com, Telesin, D-Link, Tenda

- Огромный опыт решения различных проблем (troubleshooting)

- Большой опыт работы с hi-load решениями, проектированием и настройкой высоконагруженных систем, кластерных и облачных решений

Воспользовавшись моими услугами Вы сможете быть уверены в том, что Ваши сервера всегда будут надежно защищены, будут работать без сбоев и именно так, как нужно Вам для решения Ваших задач.

Что я НЕ ДЕЛАЮ:

- Я не устанавливаю и не обслуживаю "пиратское" ПО, различные nulled скрипты и т.д. Если Вам нужно поставить платное программное обеспечение, то я сделаю это только при наличии валидной лицензии

- Я не работаю на постоянной основе с почасовой оплатой. Если Вам нужно разовое решение проблемы, то мы просто обсуждаем цену, я выполняю работу и получаю оговоренную сумму, но я никогда не буду работать на условиях: "Нам нужно обслуживать N серверов, где время от времени появляются проблемы. За решение таких проблем мы готовы платить X долларов в час".

Постоянное обслуживание возможно только при фиксированной ставке в месяц (или другой промежуток времени), либо по принципу оклад + премии

- Я не взламываю и не атакую какие-либо сервера. Однако я могу проверить Ваш сервер на устойчивость к взлому, проведя как открытую так и закрытую проверку систем безопасности, но только в том случае, если будет подтверждено, что этот сервер и проекты на нем - Ваши

- Естественно, я не делаю каких либо действий, запрещенных законодательством Российской Федерации

Надеюсь на Ваше понимание