Профессиональный системный администратор

Мишин Аркадий Александрович, 35лет, Санкт-Петербург

Огромный опыт (около 15 лет).

Опыт работы 14 лет 10 месяцев

Январь 2010 — апрель 20199 лет 4 месяца

i-FREE

Санкт-Петербург, www.i-free.com/career

Информационные технологии, системная интеграция, интернет...

IT engineer

Развивал стартап одного из подразделений компании, архитектура, настройка и сопровождение серверной инфраструктуры. Прокси сервера через nginx как фронт, бекенд - tomcat сервера. Postgresql база + реплика через PgPool2, elasticsearch, мониторинг cacti + nagios.Linux шлюз офиса, 2 свитча cisco + 1 cisco маршрутизатор + несколько WIFI точек CISCO + кластер для метрик (couchdb,elasticsearch,kibana,logstash,kafka,grafana).

Контроль безопасности офиса (мониторинг на атаки типа arp spoofing), подмена wifi точек(сканирование сетей через waidps и отправка оповещений если появляются новые с тем же именем).

Оповещения приходят в реальном времени через push уведомления.

Написание своего скрипта для мониторинга сроков делегирования доменов (подмена NS серверов, смена A записей, предупреждение о продлении домена)

Свой мониторинг логов WEB сервера для оповещения о вредоносных запросах.

Аудит безопасности сети через nexpose и xspider.

Противодействие DDos атакам (блокировка через nginx , использование стороннего сервиса).

Организация мелких проектов на виртуальных машинах esxi, xen, kvm, openvz.

Настройка VPN через pptpd и openvpn.

Январь 2010 — сентябрь 20188 лет 9 месяцев

БАНКО, ИС

Москва, www.tourdom.ru

Услуги для населения...

Серверный системный администратор

Удаленная работа

Настройка и сопровождение 8 серверов проекта Linux, centos. Контроль бесперебойной работы, мониторинг cacti nagios. Организация репликации базы данных postgres и mysql (master master). Настройка и контроль backup проектов (без нагрузки на сервера).

Январь 2009 — июль 20189 лет 7 месяцев

ООО "Младенец.РУ"

Москва, mladenec-shop.ru/

Розничная торговля...

Серверный системный администартор

Удаленная работа, настройка кластера nginx+nginx, бекенд apache+ mysql. мониторинг cacti, nagios. Помощь разработчику в оптимизации PHP скриптов через strace, gdb.

Работа с маршрутизаторами Juniper, Netgear(маршрутизация, фаервол, vlan).

Май 2012 — январь 20139 месяцев

Клиники-Онлайн

Санкт-Петербург, kliniki-online.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет...

Системный администратор

Я был единственным IT инженером в компании, развивал стартап: настройка кластера для проекта (два фронта nginx + три бекенда tomcat), обязанности devops, настройка сервера для разработчиков, jetty, tomcat, jira, ruby on rails, mysql (репликация master master), git, github, jenkins.

Выкат релиза на production. Контроль ошибок. Контроль безопасности (поиск уязвимости в скриптах). Стресс тестирование через apache jmeter.

Июль 2009 — январь 20122 года 7 месяцев

Букмекерская контора Марафон

www.marathonbet.com

Автомобильный бизнес...

Старший системный администратор

Работал в центральном офисе, настройка мониторинга оборудования на основе cacti,nagios. Помощь организации работы нового дата-центра, установка настройка "ibm bladecenter e" и его модулей, монтаж стоек и прокладка кабелей, настройка KVM, настройка CISCO маршрутизатора (BGP, IPsec). настройка oracle сервера и базы данных. Мониторинг Postgresql сервера (вывод на телевизор контрольных значений, оповещение при превышении показателей).

Июль 2008 — июль 20091 год 1 месяц

HighLink

hl.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет...

Главный технический специалист

Техническое развитие компании: перевод без перерыва в связи 16-ти бизнес-центров на свою AS (BGP, OSPF) на основе сервера linux (quagga), реорганизация структуры маршрутизации и принципов предоставления услуги доступа в интернет (внедрял vlan), реорганизация системы ограничения трафика на основе tc + imq + iptables(в каждом бизнес-центре был свой Linux шлюз), организация автоблокировки за рассылки спама (контроль трафика на 25 порту, анализ логов почтового сервера в реальном времени, писал свои bash-perl скрипты), мониторинг DoS атак(контроль всплеска трафика по логам), внедрение, настройка нового биллинга bgbilling и организация взаимодействия его с 1С на основе XML запросов (тех. задание для программиста 1С писал), организация работы подчиненных системных администраторов и контроль качества. Самостоятельное составление технического задания для клиентской веб-панели управления хостинга(архитектуру, функционал).

Внедрение технологии предоставления VOIP телефонии и аналоговой телефонии по каналам Е1.

Написание документации по рабочим процессам для новых людей в компании( систематизация работ).

Июль 2006 — июль 20082 года 1 месяц

ООО"Простор"

prosto-r.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет...

Системный администратор

Установка и настройка ~30 компьютеров, прокладка сетевых кабелей, организация рабочих мест, установка и настройка IP-телефонии на основе Asterisk и цифровой АТС (Panasonic TX-TEM), установка и настройка Linux шлюза Debian, организация контроля трафика, ограничение доступа к сайтам для работников, установка и настройка сервера Linux для разработчиков(создание сайтов). Настройка DNS(round robin), балансир nginx, настройка фаервола Iptables. Решение вопросов с провайдерами, заказ оборудования для офиса, настройка оргтехники. Поддержка бесперебойной работы серверов клиентов(RedHat, Debian, Ubuntu, CentOS, FreeBSD) для которых создавались сайты. Идентичная организация второго офиса компании, решение проблем с компьютерами в офисах партнеров.

Начало разработки своей системы предупреждения о взломах сервера (сайтов) вирусами. Анализ логов веб сервера в реальном времени(поиск вредоносных запросов) и оповещения на почту. Писал скрипты на bash и по cron автоматизировал.

Нанимал помощников на сдельные работы для помощи в прокладке кабелей. Контроль качества их работы.

Июль 2005 — июль 20061 год 1 месяц

Цветопторг

Розничная торговля...

Системный администратор

Системный администратор центрального склада, самостоятельная работа, внедрял технологию штрих кодирования, заказывал, устанавливал и сопровождал "1С 7,7 Склад" внедрял технологию штрих-кодирования в компании под контролем специалистов "Софтбаланс", сопровождал Windows сервер,Linux (Debian) шлюз, ~50 компьютеров Linux и windows, оргтехники. Прокладка сетевых кабелей. Заказ комплектующих для оргтехники и компьютерной периферии.

Июль 2004 — июль 20051 год 1 месяц

"Софтбаланс"

Информационные технологии, системная интеграция, интернет...

Технический специалист

Настройка и сопровождение программных продуктов 1С и контрольно-кассовых комплексов. Установка и настройка у клиентов компании программно-аппаратных комплексов штрих-кодирования.

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Опыт отладки Assembler strace gdb,wireshark,tcpdump,ngrep.

Языки Bash, SQL, Assembler, PHP, Perl, Delphi.

Разбираюсь в радиоэлектронике, работаю с паяльной станцией.

Работал по безопасности с GSM/WiFi/GPS подавителями сигнала, боролся с соц.инженерией (флешка эмулирующая клавиатуру передается через охрану), опыт борьбы с атаками на беспроводные сети (работаю с waidps).

Есть автомобиль и мотоцикл. Люблю путешествовать на мотоцикле.

Не женат, детей нет. люблю ходить на охоту.

Главное личностное качество - я очень ответственный и честный человек, всегда на связи, инициативный, внедряю свои разработки для автоматизации работы, например уведомления о перебоях мне приходят в реальном времени через PUSH прямо в часы.

Предпочитаю стартапы, а не большие компании(предпочитаю свою зону ответственности).

Интересна проектная работа в которой я буду реализовывать свои инициативы.

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Публичная оферта http://admin.ru.net/ob.txt

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https://vk.com/itmonitor

Контакты:

1. - Телефон +7(911)[984][84][84]

2. - Email [root @ admin.ru.net]

3. - Jabber [arkasha18 @ admin.ru.net]

4. - Skype [Arkasha18]