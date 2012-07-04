Настроить защиту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок108 просмотров

На сервер в hetzner, после неприятного опыта с блокировкой сервера из-за ддос атаки, нужно поставить/настроить защиту. Подумываю, что лучший вариант - csf.

Атака была SYN-flood на 80 порт.

ОС - debian/ubuntu

DebianUbuntu
13 лет назад
Pawnsu
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
Работа выполнена быстро и профессионально. Я, как заказчик, полностью доволен :)
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Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад