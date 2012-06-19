Консультация по настройке samba

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок106 просмотров

Требуется настроить samba, чтобы пользователи получали доступ к файловой системе линукс машины из виндовс с авторизацией по паролю

skype: blackcat200777

13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

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Нет заявок фрилансеров