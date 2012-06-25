Приватно для dreamhost. Админ. VPS ubuntu+OpenVZ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки135 просмотров

Задачи: установка ОС, запуск платформы, закачка парсеров, их подключение и запуск. Поддержка, бекапинг.

Ubuntu
13 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Поставленные задачи были решены в теч. ближайших часов, всё до сих пор работает корректно.
Проделанная работы была оплачена вовремя. Никаких проблем при выполнении задания не возникло. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад