Виртуальный сервер по схеме XEN. Около 8 сайтов разной сложности. Самый сложный - с посещаемостью ок. 3-4 тыс. в день. Apache, php, MySQL, SVN, RedMine, масса кастомных доработок как самого ядра, так и ...
Администрирование сайта
Администрирование, рерайтинг, внутренняя оптимизация. Сайт www.tenda.kz
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