Нужна административная поддержка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Виртуальный сервер по схеме XEN. Около 8 сайтов разной сложности.

Самый сложный - с посещаемостью ок. 3-4 тыс. в день.

Apache, php, MySQL, SVN, RedMine, масса кастомных доработок как самого ядра, так и всего, что крутится на нем.

Периодически приходится решать стандартные вопросы:

* настроить хосты

* подкрутить апач

* настроить бекапирование данных

* добавить крон-задачи

* обновить редмайн

и т.п.

Интересует долгосрочное сотрудничество.

ApacheMySQLPHP
13 лет назад
LoginovInvestmen
Логинов 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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