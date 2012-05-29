Есть дидикейтед север, там есть три сайта, мадженто и два ворд прес, нужно перенести на другой выделенный, там настроить нджинкс. пишите пожалуйста скайп мой скайп brndcrte
Нужна административная поддержка сервера
Виртуальный сервер по схеме XEN. Около 8 сайтов разной сложности.
Самый сложный - с посещаемостью ок. 3-4 тыс. в день.
Apache, php, MySQL, SVN, RedMine, масса кастомных доработок как самого ядра, так и всего, что крутится на нем.
Периодически приходится решать стандартные вопросы:
* настроить хосты
* подкрутить апач
* настроить бекапирование данных
* добавить крон-задачи
* обновить редмайн
и т.п.
Интересует долгосрочное сотрудничество.
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