Перенос трех сайтов на новый дедикейтед сервер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок250 просмотров

Есть дидикейтед север, там есть три сайта, мадженто и два ворд прес, нужно перенести на другой выделенный, там настроить нджинкс. пишите пожалуйста скайп мой скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Профессионал, все быстро качественно со знанием дела, не дорого, все подсказал, во всем разбирается, терпеливый, положительно настроен, я удивлен! Рекомендую Алексея!!!
Проделанная работы была оплачена вовремя. Никаких проблем при выполнении задания не возникло. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад