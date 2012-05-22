Настройка сервера

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Закрыт13 заявок238 просмотров

Необходимо установить на сервер с ОС Ubuntu-10:

-Nginx с модулями ngx_http_flv_module, ngx_http_mp4_module, ngx_http_secure_link_module.

-FTP-сервер (proftpd) + настроить его.

NginxUbuntu
13 лет назад
LeonidY7375
Леонид 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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