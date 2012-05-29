Насторойка l2tp/ipsec VPN сервера на Debian

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Собственно, есть впска, требуется поставить сабж. Использоваться будет для пропускания интернетов. Использование screen во время работы очень желательно :)

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Debian
13 лет назад
abazid
Надим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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