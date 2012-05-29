Необходимо установить на сервер с ОС Ubuntu-10: -Nginx с модулями ngx_http_flv_module, ngx_http_mp4_module, ngx_http_secure_link_module. -FTP-сервер (proftpd) + настроить его.
Насторойка l2tp/ipsec VPN сервера на Debian
Собственно, есть впска, требуется поставить сабж. Использоваться будет для пропускания интернетов. Использование screen во время работы очень желательно :)
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